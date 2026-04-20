Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РИА Новости назвали регионы с самыми дисциплинированными заёмщиками

Севастополь, Крым и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов России с самой низкой долей просроченной задолженности населения перед банками.

Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Так, в Севастополе доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%, в Крыму — 3,16%, в Санкт-Петербурге — 3,23%. Кроме того, в топ-5 вошли Чувашия (3,30%) и Якутия (3,44%).

Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом между тем сохраняется у Ингушетии (25,6%). Прирост доли просроченной задолженности в республике за последние два года увеличился более чем в два раза.

Ранее в РИА Новости назвали регионы, жители которых активнее всего берут кредиты.

Также сообщалось, что Россия показала самый низкий госдолг среди стран G20 в 2025 году.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
