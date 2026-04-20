В РИА Новости назвали регионы с самыми дисциплинированными заёмщиками

Севастополь, Крым и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов России с самой низкой долей просроченной задолженности населения перед банками.
Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
Так, в Севастополе доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%, в Крыму — 3,16%, в Санкт-Петербурге — 3,23%. Кроме того, в топ-5 вошли Чувашия (3,30%) и Якутия (3,44%).
Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом между тем сохраняется у Ингушетии (25,6%). Прирост доли просроченной задолженности в республике за последние два года увеличился более чем в два раза.
Ранее в РИА Новости назвали регионы, жители которых активнее всего берут кредиты.
Также сообщалось, что Россия показала самый низкий госдолг среди стран G20 в 2025 году.