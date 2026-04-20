Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что война с Ираном еще не окончена, отметив, что «новые события» возможны в любой момент.
«Мы живем во времена больших испытаний и огромных последствий. Вместе с Соединенными Штатами мы ведем борьбу против… Ирана… Мы достигли огромных успехов. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — заявил Нетаньяху, слова которого приводит его канцелярия.
Данное заявление было сделано на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который прибыл в Иерусалим с официальным визитом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры закончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.