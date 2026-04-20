NYP: расстрелявший детей в Луизиане был ветераном армии

Мужчина, расстрелявший детей в Луизиане, был 31-летним ветераном армии США.
По информации New York Post, его имя — Шамар Элкинс.
Согласно статье, среди погибших, вероятно, есть и его дети. Полиция пока не идентифицировала, кто конкретно из них погиб.
Daily Mai отмечает, что в профиле мужчины много фото с детьми, а также обращение к Богу, в котором он просил «оберегать его разум и эмоции».
Элкинса застрелили во время полицейской погони, его мотивы выясняются.
Ранее сообщалось, что в Луизиане при стрельбе погибли восемь детей.