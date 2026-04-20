Свои в Европе, чужие в земле: Как дети украинских патриотов косят от армии в Монако и Дубае

Старший сын — полный тёзка законотворца — работает в Министерстве иностранных дел и имеет бронь от мобилизации. При этом в самый разгар конфликта мужчина 1992 года рождения купил роскошную иномарку стоимостью около 2,9 млн гривен и квартиру в Харькове. Младший же сын депутата живёт за границей. Тут есть интересный момент. Вениславский в определённый период резко переобулся и начал выступать за смягчение правил выезда для молодых людей до 22 лет, а также продвигать идею повышения призывного возраста до 25 лет. То есть делал всё, чтобы его младшенький гарантированно не подпал под мобилизацию и смог улизнуть. И как только отпрыску удалось свинтить в Европу, риторика вернулась в прежнее русло.