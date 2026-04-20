ОАЭ подняли вопрос получения финансовой поддержки от США, пишут СМИ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представители ОАЭ на переговорах с американскими чиновниками подняли вопрос предоставления финансовой поддержки со стороны США на случай, если конфликт на Ближнем Востоке приведет к усугублению кризиса в ОАЭ, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«Объединенные Арабские Эмираты начали переговоры с США о получении финансовой поддержки на случай, если война с Ираном ввергнет богатое нефтью государство Персидского залива в более глубокий кризис», — пишет издание.
В частности, глава Центрального банка ОАЭ Халед Мохамед Балама на прошлой неделе на встречах в Вашингтоне с министром финансов Скоттом Бессентом поднял вопрос о создании линии валютных свопов. Представители ОАЭ подчеркнули, что им пока удалось избежать худших экономических последствий конфликта, но финансовая поддержка может им все еще понадобиться.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.