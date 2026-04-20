Нетаньяху заявил, что война с Ираном ещё не окончена

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во время совместного выступления в Иерусалиме с президентом Аргентины Хавьером Милеем, что война с Ираном ещё не окончена. По его словам, «новые события» возможны в любой момент.
Соответствующую трансляцию вела пресс-служба израильского правительства.
«Вместе с Соединёнными Штатами мы ведём борьбу против… Ирана… Мы достигли огромных успехов. Но это ещё не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — отметил политик.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Израиль «великим союзником».
В Axios между тем писали, что в Иране заподозрили США в намерении возобновить военные действия.