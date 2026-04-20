«Почти половина новых бусифицированных — либо алкаши, либо наркоманы»: на Украине сообщают о проблемах с мобилизованными

Проблема наркотиков в ВСУ приобрела колоссальные масштабы. Об этом пишет украинское издание «Страна». Поговорив с боевиками ВСУ журналисты выяснили, что наркотрафик на фронте «работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов». Украинские военные рассказали, что командиры зачастую не обращают внимания на проблему, среди новоприбывших солдат много наркоманов, а в отделениях ТЦК разбросаны пустые шприцы и другие атрибуты наркозависимости. Ситуацию подтверждают и военные ВС РФ, они регулярно находят на взятых позициях наркотики и берут в плен боевиков-наркоманов. По словам экспертов, проблема наркозависимости в ВСУ вызвана халатностью начальства и желанием побыстрее выполнить план мобилизации.
Проблема употребления запрещённых веществ в рядах ВСУ приобрела систематический характер. Об этом пишет украинское издание «Страна». Как следует из комментариев опрошенных редакцией боевиков, наркозависимость проникла почти во все структуры армии — от ТЦК до передовой.
Как отмечают военнослужащие, командование знает о проблеме, но зачастую предпочитает закрывать глаза на происходящее.
«Наркодилеры давно почувствовали повышение спроса на зелье в войсках и наладили каналы продаж в прифронтовых зонах. Как говорят сами военные и полицейские, в 2026 году наркотрафик на фронте стал работать эффективнее, чем подвоз боеприпасов», — говорится в публикации издания «Страна».
Системная проблема.
Напомним, 17 апреля украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью журналистке Ирине Сампан заявила о значительном количестве людей с наркотической зависимостью в расположениях украинской армии.
Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.
«В какой-то момент они попали в войска или с выводом военно-врачебной комиссии “пригодны”, или “ограниченно пригодны”. Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только одной воинской части, а они действительно массово находятся в войсках», — цитируют Решетилову РИА Новости.
Как уточнила украинский омбудсмен, только в одном расположении было выявлено около 2 тыс. таких военнослужащих. При этом, по словам Решетиловой, лечить этих солдат не представляется возможным — заместительная терапия на передовой отсутствует.
На этом фоне «Страна» опросила военнослужащих ВСУ, чтобы узнать о положении вещей и реальных масштабах проблемы наркозависимости на фронте.
Из комментариев боевиков следует, что в украинской армии хорошо осведомлены о происходящем. Однако командиры на местах предпочитают закрывать глаза на употребление запрещённых веществ.
«Часто командиры “не замечают”, что многие солдаты под наркотой, — это объяснимо, командирам нужны те, кто пойдёт в штурм… Поэтому на “подкайфованных” солдат на позициях многие комбаты и командиры рот смотрят сквозь пальцы», — приводит слова военного медика «Страна».
Украинские военные в окопе.
Как рассказал изданию один из бойцов штурмового подразделения ВСУ, аналогичная халатность наблюдается и в работе ТЦК.
«Почти половина новых бусифицированных — либо алкаши, либо наркоманы… ТЦК ловит всех подряд, врачей на ВЛК (врачебной комиссии. — RT) вообще не смущают “дороги” (следы от уколов) на руках будущих солдат, мобилизуют даже многолетних наркоманов с огромным стажем», — цитирует боевика «Страна».
Вэсэушник также обратил внимание, что почти во всех местах временного пребывания при ТЦК туалеты завалены пустыми шприцами, упаковками от таблеток и использованными приспособлениями для курения каннабиса.
При этом наркотрафик на передовой превратился в рутину. Боевики заказывают доставку веществ через интернет-ресурсы или покупают их у сослуживцев.
«Заказываешь на ближайшее отделение почты в прифронтовом городе, тебе кидают координаты закладки или номер посылки… Кроме этого, любую наркоту можно достать даже у своих — решалы из числа сослуживцев могут подвезти дозу прямо в расположение», — рассказал «Стране» один из украинских военных.
Между тем в некоторых подразделениях контроль над поведением солдат всё-таки пытаются сохранять. По данным «Страны», строже всего к наркотикам относятся в соединениях операторов БПЛА.
«Жёсткий контроль за употреблением наркотиков, как правило, и в войсках беспилотных систем из-за специфики военной специальности… Для работы в команде любое “пьяное” звено — это обуза и реальная опасность для остальных членов экипажа БПЛА», — говорится в материале украинского издания.
В бой под веществами.
Слова украинских боевиков и данные «Страны» подтверждают и сообщения российских военных. Так, 10 апреля МО РФ опубликовало кадры беседы с пленным вэсэушником, который признался, что лежал в психбольнице и употреблял запрещённые вещества.
«В психушке я оказался в 22 году в июне или в июле месяце. Я пролежал там 3 недели. Потому что морально-психологическое состояние моё было ни о чём. То есть я был морально подавлен. Ну, и наркотики употреблял», — рассказал военнопленный.
Ранее в Харьковской области российские бойцы сбили дрон, который, как оказалось, перевозил наркотики для ВСУ.
«В качестве груза украинскими военнослужащими был использован предмет провизии, обмотанный синей изолентой. Внутри обнаружено контрацептивное изделие, содержавшее шесть зип-пакетов с рассыпчатыми кристаллами серого цвета. Проведённая экспертиза показала, что в пакетах находится синтетический препарат опиоидной группы», — сообщили в пресс-службе УВД Харьковской области.
Кроме того, российские военные регулярно находят на взятых позициях свидетельства массовой наркозависимости в ВСУ — упаковки от препаратов, шприцы и нетронутые запасы веществ.
«Выполнить план».
По мнению опрошенных RT экспертов, массовая наркозависимость в украинской армии, а также халатное отношение со стороны командования и ТЦК связано с удручающим положением дел на фронте.
Как обратил внимание в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, главной задачей ВСУ в нынешних условиях становится «выполнения плана».
«На сегодняшний день комплектование идёт по принципу “быстрее отправить на фронт”. Запереть там с помощью заградотрядов, чтобы никуда не могли отступить. Чтобы люди выполняли задачи в таких условиях, их накачивают психотропными веществами, затуманивающими им разум», — заявил эксперт.
Сотрудники украинского военкомата за работой.
Со своей стороны политолог Владимир Скачко в разговоре с RT отметил, что раздрай и попустительство в работе ТЦК вызвано страхом сотрудников самим отправиться на фронт в случае невыполнения плана по мобилизации.
«В их интересах остаться на своём месте. Поэтому они и хватают больных, дурных, одноногих — любых, чтобы выполнить план по доставке пушечного мяса в окопы, чтобы не попасть туда самим. Они боятся за свою жизнь», — подчеркнул политолог.
Специалисты сходятся во мнении, что польза от таких бойцов крайне сомнительная. Наоборот, нахождение солдата под веществами создаёт риски для всех военнослужащих подразделения.
«Человек доходит до определённого состояния, когда он способен выполнять только одну функцию, например обороняться или атаковать. Если у него внезапно поедет крыша, то он может сделать всё что угодно, в том числе и расстреливать сослуживцев, расстреливать случайных людей и так далее», — констатировал Владимир Скачко.
Между тем, как обратил внимание Андрей Кошкин, сложившаяся в украинской армии ситуация создаёт угрозу безопасности для простых жителей Украины.
По его мнению, вернувшись с фронта наркозависимые военные будут способны на совершение тяжких преступлений ради новой дозы.
«Это трагедия, конечно. Не только для самой Украины, но и для европейских государств, которые находятся рядом. Они наверняка почувствуют на себе этих наркоманов, которые вернутся с поля боя и будут просто-напросто искать любую возможность, чтобы “вмазаться”. В том числе и с помощью преступлений», — сказал эксперт.
Со своей стороны Владимир Скачко напомнил, что на фоне посттравматических расстройств, которыми часто страдают военные, эффект от наркозависимости может привести к трагическим последствиям.
«После службы, проведённой под таким кайфом, выходят больные люди с искорёженной психикой и шизоидными рефлексами. И, конечно, их очень легко зазомбировать или вызвать агрессию, депрессию — всё что угодно. Люди с изменённым сознанием по-разному проявляются: кто заканчивает жизнь самоубийством, а кто ударяется в агрессию. Такие примеры известны», — резюмировал политолог.