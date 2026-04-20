В ЕП заявили о рисках для евроинтеграции Грузии

В Брюсселе растет обеспокоенность тем, что пока у власти «Грузинская мечта», дальнейшая евроинтеграция Тбилиси будет невозможна. Об этом «Известиям» заявил депутат Европарламента Томаш Здеховски.

Источник: Известия

«В Евросоюзе [ЕС] нет единой официальной “доктрины”, согласно которой интеграция Грузии невозможна, пока у власти находится “Грузинская мечта”. Однако на практике в Брюсселе действительно существует весьма серьезная и растущая обеспокоенность именно в этом ключе», — сообщил Здеховски.

Евродепутат считает, что ЕС не обязательно стоит ждать следующих выборов для начала нормализации отношений с Грузией.

"Европейский союз оставляет дверь открытой, но эта дверь условна. Если грузинские власти предпримут убедительные шаги для возвращения на путь реформ, особенно в таких областях, как независимость судебной власти, свобода СМИ и соответствие внешней политике ЕС, мы сможем увидеть постепенное возобновление взаимодействия гораздо раньше, — пояснил Томаш Здеховски.

