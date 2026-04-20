WSJ сообщила о якобе расколе внутри Ирана по поводу Ормузского пролива

В Иране произошёл раскол по поводу Ормузского пролива.
Такое заявление со ссылкой на экспертов и источники опубликовала The Wall Street Journal, отметив, что раскол между радикалами и умеренным политическим крылом в Иране был усилен после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) возмутился из-за сообщения главы МИД страны Аббаса Арагчи об открытии Ормузского пролива.
Согласно статье заявление главы ведомства было попыткой продемонстрировать гибкость на фоне истекающего срока перемирия, однако немедленно вызвало шквал критики внутри Ирана.
«Быстрое изменение решения Ирана об открытии Ормузского пролива обнажило раскол между политическими лидерами страны и военными консерваторами, которые укрепили свою власть в правительстве с начала войны», — пишет издание.
В КСИР ранее заявили, что Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США.
В Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики также заявили, что Иран намерен сохранять контроль над судоходством в Ормузском проливе до завершения конфликта с США и установления устойчивого мира на Ближнем Востоке.