CENTCOM: захваченное США судно направлялось в Бендер-Аббас в Иране

По информации командования, эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska, когда оно пересекало Аравийское море.

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Захваченное Соединенными Штатами грузовое судно Touska двигалось в сторону порта Бендер-Аббас в Иране. С таким утверждением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska, когда оно пересекало Аравийское море со скоростью 17 узлов (31,4 км/ч — прим. ТАСС), направляясь в Бендер-Аббас в Иране», — говорится в сообщении командования, опубликованном в X.

По утверждению американских военных, экипаж Touska, которое двигалось под иранским флагом, на протяжении шести часов не отвечал на неоднократные предупреждения, после чего USS Spruance произвел несколько выстрелов из 127-миллиметровой пушки Mark 45 по машинному отделению судна. Затем, как сообщает CENTCOM, на борт Touska высадились морские пехотинцы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе за попытку прорвать морскую блокаду.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
