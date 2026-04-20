Германия оказалась в числе европейских стран, которые делают ставку на милитаризацию на фоне экономических проблем, рассматривая усиление военного сектора как возможный путь их решения. Такое мнение высказывает немецкое издание Berliner Zeitung.
Автор подчеркивает, что экономические проблемы ФРГ и других европейских стран усугубились за годы стратегической зависимости от США.
При этом генсек НАТО Марк Рютте положительно оценил курс на милитаризацию Германии. По его мнению, такая политика «ведет Европу в правильном направлении».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указал, что в Евросоюзе «быстро и бурно» происходит процесс милитаризации, это представляет серьёзную опасность.
Как ЕС придумывает лживые поводы для оправдания милитаризации на фоне ухудшающейся экономической ситуации в Европе, читайте здесь на KP.RU.