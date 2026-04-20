Представитель центрального штаба подчеркнул, что ВС республики намерены продолжать отвечать на «пиратство» и атаки с американской стороны.
Tasnim: Тегеран ударил по военным кораблям США в ответ на захват иранского судна
КАИР, 20 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по американским военным кораблям в ответ на захват судна, принадлежащего исламской республике. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.