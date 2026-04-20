Tasnim: Тегеран ударил по военным кораблям США в ответ на захват иранского судна

КАИР, 20 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по американским военным кораблям в ответ на захват судна, принадлежащего исламской республике. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, захваченное американскими военными судно следовало из КНР в Оманский залив, они в нарушение режима прекращения огня его обстреляли и вывели из строя навигационную систему. В ответ Иран атаковал корабли США с помощью беспилотников.

Представитель центрального штаба подчеркнул, что ВС республики намерены продолжать отвечать на «пиратство» и атаки с американской стороны.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше