Папа Римский призвал молодёжь построить свободный от войн мир

Папа Римский Лев XIV призвал молодёжь построить мир, свободный от войн, несправедливости, нищеты и коррупции.
Об этом он заявил во время своей апостольской поездки по странам Африки. Прямую трансляцию выступления вело ангольское агентство Angop.
«Богоматерь поручила вам великое дело — построить лучший, добрый мир без войн, несправедливости, нищеты и коррупции, где сердцами будут управлять принципы Евангелия… Должна восторжествовать любовь, а не война», — сказал понтифик.
Ранее Папа Римский призвал к прекращению боевых действий на Украине.
Также Лев XIV раскритиковал «тиранов», разоряющих мир войнами.
Узнать больше по теме
Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года.