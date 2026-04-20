Россия учтет планы Франции размещать ядерное оружие в Европе, заявили в МИД

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские военные при обновлении списка целей на случай конфликта будут учитывать намерения Франции размещать свое ядерное оружие на территории неядерных стран Европы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

Источник: © РИА Новости

Он отметил, что в связи с анонсированной возможностью ядерных сил Франции рассредоточиваться по объектам на территориях неядерных государств Европы, откуда они смогут продолжать свою оперативную деятельность, есть один аспект, на который нужно особо обратить внимание.

«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», — сказал Грушко.

В своем мартовском выступлении о политике ядерного сдерживания Франции Эмануэль Макрон заявил, что его страна должна ужесточить свою ядерную доктрину перед лицом новых угроз. В связи с этим он распорядился увеличить количество ядерного оружия, которым обладает Париж.

По данным ЧТК, Франция располагает 280 ядерными боеголовками. По словам французского президента, его страна также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу, но при этом сохранив свой суверенитет.

Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Францией о присоединении к этой инициативе.

