Нетаньяху: Война с Ираном не закончена, возможны новые события

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США запретили Израилю наносить удары по территории Ливана. Это решение последовало после согласованного перемирия между сторонами. Режим прекращения огня начался в ночь на 17 апреля и продлится 10 дней. По данным прессы, Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал об этом запрете.