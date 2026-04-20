Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за испытательным запуском баллистики

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью наблюдал за испытательным запуском тактических баллистических ракет.
Как утверждает ЦТАК, пять ракет поразили заданную цель, нанеся сосредоточенный удар по площади от 12,5 до 13 га.
«Товарищ Ким Чен Ын охарактеризовал обновлённые сегодня технологию и рекорд как драгоценные результаты…» — говорится в статье.
Ранее КНДР провела испытания системы вооружения своего эсминца «Чвэ Хён», произведя пуск стратегических крылатых и противокорабельных ракет.
В AP также писали, что КНДР испытала двигатель ракеты, способной долететь до территории США.
Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Ким Чен Ын возглавил государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.