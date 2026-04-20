СЕНТКОМ подтвердил захват иранского торгового судна

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило, что Соединённые Штаты захватили иранское торговое судно, пытавшееся прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива.

Информация об этом появилась в соцсети Х СЕНТКОМ.

«Американские войска обезвредили судно, пытавшееся войти в иранский порт и нарушившее блокаду», — говорится в публикации.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе.

Позже в Tasnim сообщили, что Иран после задержания иранского судна ударил по американским кораблям.

