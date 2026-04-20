Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Британия опасается многомиллионных расходов при задержании судов РФ

ЛОНДОН, 20 апреля. /ТАСС/. Великобритания не провела ни единого задержания российских судов из-за опасений, что их пребывание на ее территории может обойтись национальному бюджету в десятки миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, подобные операции не были осуществлены из-за споров в правительстве Соединенного Королевства по поводу того, где держать такие суда и какое министерство должно платить за это.

В качестве примера издание приводит историю с сухогрузом Matthew под флагом Панамы. Полиция Ирландии в 2023 году арестовала его, найдя позже на борту груз кокаина рыночной стоимостью €157 млн. С тех пор обслуживание, охрана и стоянка судна обошлись Дублину в €11,5 млн, что больше стоимости сухогруза.

При этом, как говорится в статье, главы МИД и МВД королевства Иветт Купер и Шабана Махмуд выразили дополнительные опасения, что экипажи задержанных судов могут запросить убежище в Великобритании.

Ранее газета The Daily Telegraph выдвинула версию, согласно которой суда не задерживаются, поскольку британские власти опасаются нарушить международное морское право. По ее данным, этими правовыми нормами установлен «высокий юридический порог для государства при досмотре иностранного судна». Так, чиновники должны предоставлять юридические обоснования для каждой подобной «операции по перехвату». В частности, им нужно доказывать, что судно обходит британские санкции.

Заявления премьера и реакция посольства.

25 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства суда, которые Лондон относит к так называемому теневому флоту. Как сообщили в канцелярии главы правительства, после задержания судна в отношении его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского законодательства о санкциях. Подчеркивалось, что власти будут придерживаться индивидуального подхода к каждому судну. В общей сложности Великобритания ввела санкции в отношении 544 судов «теневого флота», якобы связанного с Россией.

В посольстве РФ в Лондоне назвали враждебным шагом подобные намерения британских властей. В диппредставительстве предупредили, что если подобные угрозы воплотятся в действия, «то возникнут последствия».

