The Times: Британия опасается многомиллионных расходов при задержании судов РФ

25 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил британским военнослужащим разрешение задерживать в водах королевства суда, которые Лондон относит к так называемому теневому флоту. Как сообщили в канцелярии главы правительства, после задержания судна в отношении его владельцев, операторов и экипажа могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение британского законодательства о санкциях. Подчеркивалось, что власти будут придерживаться индивидуального подхода к каждому судну. В общей сложности Великобритания ввела санкции в отношении 544 судов «теневого флота», якобы связанного с Россией.