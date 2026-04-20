Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брюссель беспокоится из-за евроинтеграции Грузии, заявил евродепутат

Здеховски: Брюссель обеспокоен пребыванием у власти в Грузии «Грузинской мечты».

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Брюссель обеспокоен пребыванием у власти в Грузии партии «Грузинская мечта» в контексте возможной евроинтеграции страны, хотя в ЕС и нет официальной «доктрины» о невозможности такого сценария при этой правящей партии, заявил депутат Европейского парламента Томаш Здеховски.

Ранее в апреле глава грузинского МИД Мака Бочоришвили заявила, что процесс вступления Грузии в ЕС был приостановлен в Брюсселе, а не в Тбилиси, правящая «Грузинская мечта» никогда не приостанавливала процесс евроинтеграциию. Премьер Ираклий Кобахидзе отмечал, что Грузия заинтересована в получении полноценного членства в ЕС, несмотря на существующие вызовы внутри самого ЕС.

«В ЕС нет единой официальной “доктрины”, согласно которой интеграция Грузии невозможна, пока у власти находится “Грузинская мечта”. Однако на практике в Брюсселе действительно существует весьма серьезная и растущая обеспокоенность именно в этом ключе», — сообщил «Известиям» евродепутат Здеховски.

Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей за откат демократии и антизападную риторику.

По мнению Здеховски, Грузии необязательно ждать следующих выборов для начала нормализации отношений с ЕС, нужно «вернуться на путь реформ» в таких областях, как независимость судебной власти, свобода СМИ и соответствие внешней политике Евросоюза.

В Еврокомиссии при этом «Известиям» подтвердили, что двери ЕС «остаются открытыми», если Грузия «решит изменить курс и перестроиться в соответствии с ценностями и нормами ЕС».

