С флагом и гимном: сборная России завоевала семь медалей на чемпионате Европы по дзюдо

Сборная России заняла третье место в общем зачёте завершившегося в Грузии чемпионата Европы по дзюдо. Отечественная команда впервые с 2022 года выступила под флагом и гимном и завоевала семь медалей. Первую победу на турнире одержал Мурад Чопанов в весовой категории до 66 кг. Он посвятил свой успех жителям Дагестана, борющимся с последствиями наводнения. Также золото для страны добыл Тимур Арбузов в категории до 81 кг, которого местные болельщики освистали во время церемонии награждения.
В ноябре прошлого года Международная федерация дзюдо наконец отменила все ограничения и допустила отечественных спортсменов на равных условиях со всеми, справедливо заметив, что Россия исторически является одной из ведущих держав мирового дзюдо.
Спустя почти полгода национальная команда приехала в Грузию на первый полноценный чемпионат Европы — с флагом и гимном.
«Мы без гимна и флага были не скажу, что как изгои, но будто обделённые. И то, что нас допустили первыми к таким серьёзным официальным соревнованиям, под флагом и гимном, — это был очень большой плюс и очень большой шаг для нашей команды», — признавался главный герой первого дня соревнований Мурад Чопанов.
Вице-чемпион прошлогоднего первенства в категории до 66 кг уверенно прошёл турнирную сетку, выбив португальца Мигеля Гаго, азербайджанца Турана Байрамова и француза Валида Хияра.
В финале он встретился с первым номером посева Луукасом Сахой. Схватка с финном дошла до «голден-скора» — дополнительного времени, где борьба ведётся до первого технического действия. Чопанов заработал «юко» и не только перекрыл прошлогоднее серебро, но и стал первым россиянином, в честь которого на большом международном старте звучал национальный гимн.
«Очень тяжёлый день. В прошлом году я проиграл финал на Европе и сейчас, выходя на главный поединок, говорил себе: “Эту схватку не отдам”. Был готов умереть на татами», — признался он после победы.
Своё долгожданное золото он посвятил землякам из Дагестана, где недавно случилось наводнение.
«Даже если эта медаль хоть немного поднимет людям настроение — для меня это важно», — добавил Чопанов.
Для женщин первый день тоже получился урожайным и позволил сборной собрать весь комплект медалей. В категории до 48 кг серебро досталось Сабине Гилязовой, которая в решающей схватке не справилась с француженкой Ширин Боукли. А Марина Воробьёва завоевала бронзу, разобравшись с испанкой Евой Перес Солер.
Единственным безмедальным получился второй день, в рамках которого состязались только девушки. Ближе остальных к наградам подобралась Ксения Галицкая, выступающая в категории до 57 кг, однако в четвертьфинале она уступила фаворитке турнира Этери Липартелиани, а в малом финале оказалась слабее швейцарки Бинты Ндиайе. Ирина Зуева и Дали Лилуашвили вовсе завершили борьбу на ранних стадиях.
Третий день, напротив, получился богатым на события. Особое внимание приковывало выступление лучшего дзюдоиста прошлого года по версии IJF Тимура Арбузова, причём не только со спортивной точки зрения. Уже в четвертьфинале россиянин встретился с украинцем Михаилом Свидраком. Несмотря на то, что оба спортсмена соблюли традиционный ритуал и поклонились друг другу, от рукопожатий они отказались. По информации СМИ, между отечественными и украинскими дзюдоистами существует негласная договорённость избегать рукопожатий, чтобы не провоцировать лишнее давление со стороны.
Куда больший скандал разгорелся после решающей схватки, где соперником Арбузова стал Тато Григалашвили — серебряный призёр ОИ в Токио и местный любимчик.
В жёстком и напряжённом поединке сильнее оказался Арбузов и вышел вперёд в личных противостояниях с грузином.
«Меня всегда удивляет его уровень. Столько лет человек постоянно стабильно в финале, стабильно там первый, второй. На таком уровне долго держаться — это значит, что он вообще не расслабляется и тоже работает. Потому сегодня победить его было приятно и в то же время трудно психологически. То, что я ему уступал, что он — дома. Были всякие моменты, которые на его стороне, но вот дал Бог, и всё получилось», — порадовался чемпион.
Трибуны с поражением земляка смирились не сразу и принялись свистеть, когда под сводами Олимпийского дворца включили гимн России. Более того, местное телевидение прервало трансляцию перед чествованием чемпиона. В руководстве Федерации дзюдо России демарш хозяев связали с расстройством из-за поражения Григалашвили, а триумфатор на гудящих фанатов вовсе не обратил внимание.
«Гимн стал мотивацией, несколько дней до турнира представлял это. Как говорят сейчас, визуализировал. А звуки были как будто где-то в Колизее. Это дало заряд. Много грузинской молодёжи болело и за меня. Много ребят поддержать приехали», — добавил он.
Медаль в копилку сборной принесла и бронзовый призёр ОИ-2020 Мадина Таймазова. В полуфинале уроженка Санкт-Петербурга уступила француженке Мелкии Ошкорн, но позже взяла верх над представительницей Греции Элисавет Тельциду. После схватки за бронзу спортсменка призналась, что надеялась выйти в финал и смогла настроиться на схватку за бронзу только из-за присутствия на трибунах родных.
«Очень хотела именно золотую медаль, очень к этому стремилась, работала много, но, видимо, в этот раз не сложилось. Думала: где найти силы? Но у меня здесь семья: мама, сестра, брат. Подумала: если я отсюда выйду без награды, как буду им в глаза смотреть? Тем более эта медаль не только моя, она ещё и тренеров», — цитирует Таймазову «Матч ТВ».
В заключительный день состоялись схватки в тяжёлых весах. И в воскресенье произошло нечто необычное. За несколько недель до турнира существовало опасение, что двукратный чемпион мира Инал Тасоев не сможет принять участие. Исходя из медицинских показаний, надежды на это практически не оставалось. Но за неделю до начала чемпионата пришло известие: Тасоев восстановился и поедет в Тбилиси. Спортсмены с его опытом знают, что такое отчаянный рывок против времени, когда нужно восстановиться за считанные дни.
В финальный день ещё две медали принесли тяжеловесы Арман Адамян (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), благодаря чему сборная России с семью наградами заняла третье место в общем зачёте соревнований.
Отдельно в Грузии чествовали как раз Тасоева. Европейский союз дзюдо (EJU) признал его «Спортсменом года» среди мужчин, а олимпийский чемпион и ныне тренер Арсен Галстян стал «Лучшим тренером мужской команды Европы».