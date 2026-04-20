Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране пообещали ответить на захват судна США в Оманском заливе

ВС Ирана пообещали скорый ответ на захват США иранского судна в Оманском заливе.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран даст скорый ответ на захват американскими военными иранского судна в Оманском заливе.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило захват иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. Как утверждает командование, в настоящее время корабль находится под контролем США.

«Мы предупреждаем, что вооруженные силы Ирана вскоре нанесут ответный удар в ответ на это вооруженное пиратство со стороны американских военных», — заявил представитель центрального штаба иранского военного командования, его слова приводит агентство Рейтер.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше