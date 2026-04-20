WSJ: ОАЭ хотят получить от США финансовую поддержку из-за войны на Ближнем Востоке

Представители Объединённых Арабских Эмиратов на переговорах с американскими чиновниками подняли вопрос о предоставлении ОАЭ финансовой поддержки со стороны США в случае, если конфликт на Ближнем Востоке приведёт к усугублению кризиса в стране.

Как утверждает The Wall Street Journal, вопрос о доступе к долларам в случае затягивания ближневосточного конфликта обсуждался с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Согласно статье в ОАЭ подчеркнули, что им пока удалось избежать худших экономических последствий конфликта, однако финансовая поддержка всё ещё может им понадобиться.

Ранее сообщалось, что Иран намерен взыскать выплаты с пяти арабских стран за помощь США и Израилю, среди которых ОАЭ.

Также поступала информация, что ущерб Ирану от ударов США и Израиля составляет $270 млрд.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше