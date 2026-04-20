КНДР в воскресенье провела испытания баллистических ракет

По информации агентства, в ходе учений было произведено пять пусков тактических ракет класса «земля—земля» Hwasong-11LA, оснащенных новыми типами боеголовок, включая кассетные и осколочные заряды.
Целью испытаний, проведенных в районе города Синпо, была проверка точности и мощности обновленных систем. Ракеты успешно поразили цели на островном полигоне, пролетев около 140 км. Ким Чен Ын выразил полное удовлетворение результатами.
О запуске ракет в воскресенье сообщали Южная Корея и Япония. В Сеуле призвали прекратить подобные «провокации», подчеркнув, что данные запуски напрямую нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. В Токио выразили протест действиям Пхеньяна.