Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР в воскресенье провела испытания баллистических ракет

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 19 апреля наблюдал за испытательными пусками модернизированных баллистических ракет малой дальности, сообщило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Reuters

По информации агентства, в ходе учений было произведено пять пусков тактических ракет класса «земля—земля» Hwasong-11LA, оснащенных новыми типами боеголовок, включая кассетные и осколочные заряды.

Целью испытаний, проведенных в районе города Синпо, была проверка точности и мощности обновленных систем. Ракеты успешно поразили цели на островном полигоне, пролетев около 140 км. Ким Чен Ын выразил полное удовлетворение результатами.

О запуске ракет в воскресенье сообщали Южная Корея и Япония. В Сеуле призвали прекратить подобные «провокации», подчеркнув, что данные запуски напрямую нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. В Токио выразили протест действиям Пхеньяна.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
