Иран заявил об ударах беспилотниками по кораблям США в ответ на захват судна

По данным иранской стороны, американские военные обстреляли гражданское судно, которое следовало из КНР в Оманский залив, вывели из строя его навигационную систему и тем самым нарушили режим прекращения огня. В ответ Тегеран атаковал корабли США с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Представитель центрального штаба подчеркнул, что иранские военные намерены и дальше отвечать на «пиратство» и любые атаки с американской стороны.
Напомним, Трамп ввоёл морскую блокаду иранских портов с 14 апреля. До этого страны устраивали переговоры, оказавшиеся в итоге провальными. Из-за этих событий нефть на мировых рынках резко подорожала. Иран назвал действия США преступными, предупредив, что отныне ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности.
