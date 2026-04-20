Певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная внучка, пишут СМИ

Sun: певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная 15-летняя внучка.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Американская певица Шер узнала о том, что у нее есть тайная 15-летняя внучка по имени Эвер, отцом которой является ее младший сын Элайджа Оллман, сообщает издание Sun со ссылкой на мать девочки.

«Суперзвезда Шер “потеряла дар речи”, когда узнала, что у нее есть тайная внучка в возрасте 15 лет… Мать девочки, Кэти Эдвардс, рассказала, что сообщила легенде хит-парадов эту сенсационную новость во время эмоционального телефонного разговора в прошлом (2025 — ред.) году», — пишет издание.

По словам Эдвардс, в 2010 году у нее была короткая связь с Оллманом, в результате чего родилась их дочь Эвер. Сам Оллман отказался участвовать в воспитании ребенка и хранил новость о ее рождении в тайне. Однако спустя годы он случайно проговорился в кругу семьи о существовании Эвер, после чего Шер сама позвонила матери девочки, чтобы узнать правду.

В конце января 2023 года портал TMZ со ссылкой на документы сообщал, что Шер подала документы на опекунство над сыном Элайджей Блу Оллманом, утверждая, что он не в состоянии распоряжаться финансами из-за проблем с наркотиками. Однако осенью 2024 года она отозвала этот запрос в связи с достигнутым соглашением.