Россия прикладывала все усилия для деэскалации, заявил посол в Исламабаде

В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив полностью открыт для коммерческих судов на время прекращения огня в Ливане. Однако Трамп заявил, что блокада Штатами морских портов Ирана все равно останется в силе до полной реализации сделки с Тегераном. Впоследствии ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады иранских портов со стороны США, следует из заявления пресс-службы КСИР.