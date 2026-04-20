Адвокат объяснил, как будут проверять «карточные доходы» россиян

Как это будет работать: Банк России анализирует операции по счетам и передаёт данные о подозрительных транзакциях в ФНС. Налоговая запрашивает у банков выписки. Ключевые признаки: системность поступлений, много разных отправителей, несоответствие сумм официальному доходу. Под прицел попадут репетиторы, косметологи, арендодатели, продавцы в соцсетях — все, кто ведёт бизнес без регистрации.