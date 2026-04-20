Израильский солдат разбил голову статуе Иисуса Христа на юге Ливана

Ранее Израиль возмутился публикацией Дональда Трампа в соцсети о прекращении ударов по Ливану. Американский президент заявил, что израильской стороне больше нельзя атаковать территорию ближневосточной страны. По данным прессы, Биньямин Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал об этом посте.