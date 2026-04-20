Израильский солдат разбил голову статуе Иисуса Христа на юге Ливана

Инцидент на юге Ливана вызвал резонанс в соцсетях. Израильский военный разбил голову статуе Иисуса Христа в поселении Дибель. Всё случилось во время рейда израильских сил на территории соседнего государства. Об этом сообщил ливанский информационный портал Lebanon Debate.

Источник: Life.ru

Армия Израиля отреагировала на сообщение. Представители ведомства заявили, что такие действия не соответствуют принципам израильских вооружённых сил. В связи с инцидентом военные проведут расследование.

Ранее Израиль возмутился публикацией Дональда Трампа в соцсети о прекращении ударов по Ливану. Американский президент заявил, что израильской стороне больше нельзя атаковать территорию ближневосточной страны. По данным прессы, Биньямин Нетаньяху был ошеломлён и встревожен, когда узнал об этом посте.

