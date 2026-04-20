Напавшим на детей в Луизиане был ветеран армии США, пишут СМИ

NYP: детей в Луизиане застрелил ветеран армии США.

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стрельбу в американском штате Луизиана устроил ветеран американской армии Шамар Элкинс, семеро из восьми погибших детей были его собственными, сообщает издание New York Post со ссылкой на местные власти.

Ранее полиция штата Луизиана сообщила, что восемь детей в возрасте от года до 14 лет погибли в входе стрельбы в американском городе Шривпорт. Подозреваемый в нападении был застрелен офицерами полиции во время погони.

«Стрелявший в Луизиане и убивший восемь детей, в том числе семерых собственных, был 31-летним ветераном армии», — пишет издание.

По данным издания, изучившего страницы нападавшего в соцсетях, незадолго до трагедии он публиковал множество фотографий с детьми, в том числе с совместного похода в церковь на Пасху. Кроме того, в одной из публикаций мужчина обращался к Богу с просьбой помочь ему преодолеть проблемы с психическим здоровьем.

Телеканал KTBS сообщает, что в марте 2019 года, спустя три года после завершения службы в армии США, Элкинс был арестован по обвинению в незаконном использовании и ношении огнестрельного оружия на территории школы и получил 18 месяцев условного срока.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше