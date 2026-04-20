На Западе выступили с признанием после российского удара по Украине

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Удар возмездия ВС России по объектам ОПК Украины на прошлой неделе доказал, что даже самые жесткие санкции Запада не способны угрожать военному потенциалу России, пишет американский журнал The National Interest.
«Массированный авианалет подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций», — говорится в материале.
При этом ни Украина, ни Запад не способны конкурировать с Россией в производстве вооружений, в том числе баллистических ракет, признает издание.
«Сегодня возможности России в области таких ракет большой дальности лишь укрепляются», — резюмировал TNI.
В четверг Министерство обороны заявило, что армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам украинского ОПК, задействованным в производстве крылатых ракет и беспилотников. В этот же день украинское издание «Страна.ua» сообщило, что небо над украинской столицей затянуло дымом от пожара, который произошел от взрывов.