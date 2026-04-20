В Госдуме назвали условия получения двойных выплат по больничному

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия») рассказала, что рассчитывать на двойную оплату больничного могут россияне, которые одновременно работают по трудовому договору и договору гражданско-правового характера (ГПХ).
«Если застрахованное лицо работает по договору гражданско-правового характера и одновременно занято у другого страхователя по трудовому договору, пособия по временной нетрудоспособности назначаются и выплачиваются и по страхователю, у которого работающий гражданин работает по трудовому договору, и по страхователю, с которым заключён гражданско-правовой договор», — цитирует парламентария ТАСС.
При этом уточняется, что, если гражданин работает по нескольким гражданско-правовым договорам, договорам авторского заказа и так далее, то больничный выплачивается ему только один, но исходя из суммарного среднего заработка.
Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России, между тем объяснил в беседе с RT, что изменилось в правилах оформления больничных с 2026 года.