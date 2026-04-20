Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали условия получения двойных выплат по больничному

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия») рассказала, что рассчитывать на двойную оплату больничного могут россияне, которые одновременно работают по трудовому договору и договору гражданско-правового характера (ГПХ).

«Если застрахованное лицо работает по договору гражданско-правового характера и одновременно занято у другого страхователя по трудовому договору, пособия по временной нетрудоспособности назначаются и выплачиваются и по страхователю, у которого работающий гражданин работает по трудовому договору, и по страхователю, с которым заключён гражданско-правовой договор», — цитирует парламентария ТАСС.

При этом уточняется, что, если гражданин работает по нескольким гражданско-правовым договорам, договорам авторского заказа и так далее, то больничный выплачивается ему только один, но исходя из суммарного среднего заработка.

Ранее медицинский юрист Николай Чернышук объяснил, как самозанятому оформить больничный.

Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России, между тем объяснил в беседе с RT, что изменилось в правилах оформления больничных с 2026 года.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше