Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц хочет созвать Совет национальной безопасности: вот чего испугался канцлер

Мерц хочет созвать Совет нацбезопасности на фоне угрозы нехватки топлива.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует созвать Совет национальной безопасности. Причиной этому послужила угроза нехватки авиатоплива. В частности, Мерца беспокоит перспектива недостатка авиакеросина, информирует издание Der Spiegel.

При этом ФРГ сейчас располагает необходимым количеством керосина. По словам министра экономики Катерины Райхе, запасов авиационного керосина в ФРГ хватит на пять месяцев.

Тем временем чиновники Евросоюза планируют нормировать бензин и тратить аварийные резервы нефти, сообщил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит использовать нефтяные резервы Евросоюза (ЕС) для влияния на цены на фоне энергетического кризиса.

По прогнозам венгерского аналитика Золтана Кошковича, Европу в ближайшее время может ожидать серьёзный дефицит авиационного топлива.

Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на то, что европейские страны с опозданием на месяц начали реагировать на крупнейший энергетический кризис.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше