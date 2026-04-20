Мерц хочет созвать Совет национальной безопасности: вот чего испугался канцлер

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует созвать Совет национальной безопасности. Причиной этому послужила угроза нехватки авиатоплива. В частности, Мерца беспокоит перспектива недостатка авиакеросина, информирует издание Der Spiegel.
При этом ФРГ сейчас располагает необходимым количеством керосина. По словам министра экономики Катерины Райхе, запасов авиационного керосина в ФРГ хватит на пять месяцев.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит использовать нефтяные резервы Евросоюза (ЕС) для влияния на цены на фоне энергетического кризиса.
По прогнозам венгерского аналитика Золтана Кошковича, Европу в ближайшее время может ожидать серьёзный дефицит авиационного топлива.
Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на то, что европейские страны с опозданием на месяц начали реагировать на крупнейший энергетический кризис.