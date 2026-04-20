Вице-спикер Гашпар: в случае поездки Фицо в Киев есть риск покушения на него

В случае поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев существует риск покушения на него, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

В случае поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев существует риск покушения на него, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

По его словам, хоть Владимир Зеленский официально и пригласил словацкого лидера, тот отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно.

«Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо… Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», — цитирует Гашпара РИА Новости.

При этом ранее Фицо подтвердил планы посетить Москву на День Победы 9 мая.

Позже он заявил, что Литва и Латвия не пропустят его борт на торжества в Москве.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше