Вице-спикер Гашпар: в случае поездки Фицо в Киев есть риск покушения на него

В случае поездки премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Киев существует риск покушения на него, заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
По его словам, хоть Владимир Зеленский официально и пригласил словацкого лидера, тот отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно.
«Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев, поскольку это было бы для него политически и с точки зрения безопасности неприемлемо… Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», — цитирует Гашпара РИА Новости.
При этом ранее Фицо подтвердил планы посетить Москву на День Победы 9 мая.
Позже он заявил, что Литва и Латвия не пропустят его борт на торжества в Москве.