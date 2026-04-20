Проведение Всероссийских проверочных работ стартует в школах России с 20 апреля

Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут в российских школах в период с 20 апреля по 20 мая.
Как отмечает РИА Новости, конкретную дату проведения проверочной работы по тому или иному предмету школа определяет самостоятельно.
Уточняется, что ВПР пройдут в четвёртых-восьмых и десятых классах. Обязательными предметами будут русский язык и математика. Четвероклассники также выполнят ВПР по одному из предметов по выбору: окружающему миру, литературному чтению или иностранному языку. В остальных классах к обязательным предметам добавляются два предмета по выбору — по одному из естественно-научного и гуманитарного блоков.
Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб выразил мнение, что учебный год для школьников необходимо продлить на две недели, до середины июня.
Позже Минпросвещения опровергло слухи о пятой четверти в школах.