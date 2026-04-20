В России ответили на планы Франции по ЯО: «Пристально следим»

Намерения Франции развернуть ядерное оружие в неядерных странах Европы будут учтены российскими военными при обновлении списка целей на случай конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», — пояснил эксперт для РИА Новости.
Замглавы министерства обратил внимание на анонсированную возможность рассредоточения ядерных сил Франции по объектам на территориях неядерных государств Европы. По его словам, это требует особого внимания, поскольку с этих объектов французское ядерное оружие сможет продолжать оперативную деятельность.