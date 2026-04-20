В России ответили на планы Франции по ЯО: «Пристально следим»

Грушко: Российские военные учтут планы Франции по ядерному оружию.

Источник: Комсомольская правда

Намерения Франции развернуть ядерное оружие в неядерных странах Европы будут учтены российскими военными при обновлении списка целей на случай конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделить этому моменту самое пристальное внимание в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай серьезного конфликта», — пояснил эксперт для РИА Новости.

Замглавы министерства обратил внимание на анонсированную возможность рассредоточения ядерных сил Франции по объектам на территориях неядерных государств Европы. По его словам, это требует особого внимания, поскольку с этих объектов французское ядерное оружие сможет продолжать оперативную деятельность.

Ранее в Госдуму был внесен проект обращения депутатов к парламентам Великобритании, Франции, Европарламенту и ООН в связи с информацией о планах Лондона и Парижа снабдить Украину ядерным оружием.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше