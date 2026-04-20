В РИА Новости назвали российские города с наибольшим темпом роста доходов​

В первом квартале 2026 года в России наибольший темп роста доходов отмечался в Батайске, Евпатории и Севастополе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова, передаёт РИА Новости.

Так, темп роста доходов в Батайске составил 36%, в Евпатории — 30%, в Севастополе — 27%. Сокращение доходов при этом показали два города: Северск и Прокопьевск.

Рейтинг составлялся среди населённых пунктов с населением от 100 тыс. человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом 2025 года.

Кроме того, ранее в агентстве назвали регионы с самыми дисциплинированными заёмщиками.

Также сообщалось, что Ненецкий автономный округ занял первое место по количеству выдачи кредитов в России.

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше