В РИА Новости назвали российские города с наибольшим темпом роста доходов​

В первом квартале 2026 года в России наибольший темп роста доходов отмечался в Батайске, Евпатории и Севастополе.
Об этом свидетельствуют результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова, передаёт РИА Новости.
Так, темп роста доходов в Батайске составил 36%, в Евпатории — 30%, в Севастополе — 27%. Сокращение доходов при этом показали два города: Северск и Прокопьевск.
Рейтинг составлялся среди населённых пунктов с населением от 100 тыс. человек на основе оценки этих темпов на человека в I квартале 2026 года по сравнению с этим же периодом 2025 года.
