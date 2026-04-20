Пушилин рассказал о росте спроса на жильё в ДНР среди приезжих

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в интервью РИА Новости о росте спроса на жильё в республике. По его словам, повышенный спрос среди приезжающих в регион граждан закономерен.
«Считаем это абсолютно закономерным. Потому что всё больше жителей из других регионов обращают внимание на территорию Донбасса. Всё-таки это Юг нашей страны, которому уделяется внимание со стороны федерального центра», — отметил Пушилин.
Он также добавил, что существует масса перспектив, как будет развиваться Донбасс.
