В России разработали ракету для предотвращения града

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Группа ученых из России разработала ракету для борьбы с градовыми облаками, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
«Изобретение относится к устройствам для изменения атмосферных условий, а более конкретно — к метеорологическим противоградовым ракетам, предназначенным для активного воздействия на градовые облака с целью предотвращения градобитий и вызывания осадков», — говорится в документе.
Разработчики пояснили, что попадание ракеты в переохлажденное облако равномерно распределит центры кристаллизации, на которых происходит образование кристалликов льда, выпадающих в виде осадков, что предотвратит град.