Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР провела испытания баллистических ракет Hwasongpho-11 Ra

В воскресенье, 19 апреля, Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) провела испытания модифицированных баллистических ракет класса «земля-земля» типа Hwasongpho-11 Ra. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, запуск ракет был осуществлён после полуночи по московскому времени с восточного побережья КНДР. Несколько ракет были выпущены в сторону восточного побережья Корейского полуострова и упали в открытом море. Это событие вызвало обеспокоенность у соседних стран, в частности, Япония уже направила официальный протест через дипломатические каналы в Пекине.

Согласно сообщению агентства, испытания проводились с целью оценки мощности боевой части усовершенствованной тактической ракеты Hwasongpho-11 Ra. Это событие подчеркивает продолжающееся напряжение в регионе и потенциальную угрозу безопасности, что вызывает настороженность как у соседей, так и у международного сообщества.

В последние годы КНДР значительно усилила свои ракетные испытания, что приводит к обострению отношений с соседями и Соединёнными Штатами. Ожидается, что международные эксперты и аналитики внимательно изучат результаты этих испытаний и их возможные последствия для региональной стабильности.