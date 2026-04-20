КНДР провела испытания баллистических ракет Hwasongpho-11 Ra

По информации ЦТАК, запуск ракет был осуществлён после полуночи по московскому времени с восточного побережья КНДР. Несколько ракет были выпущены в сторону восточного побережья Корейского полуострова и упали в открытом море. Это событие вызвало обеспокоенность у соседних стран, в частности, Япония уже направила официальный протест через дипломатические каналы в Пекине.