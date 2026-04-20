Кризис вокруг Ирана грозит Евросоюзу стагфляционным шоком, заявил Грушко

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Кризис вокруг Ирана и нарушение транзита через Ормузский пролив грозят Евросоюзу стагфляционным шоком, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Нарушение транзита через Ормузский пролив, ущерб объектам энергоинфраструктуры и в целом кризис вокруг Ирана уже оказывают влияние на экономику Евросоюза. В частности, по комментариям самих же ЕСовцев, блок может столкнуться с “стагфляционным шоком” (одновременным замедлением экономического роста и ускорением инфляции)», — сказал Грушко.

По его словам, прогноз по экономическому росту ЕС на 2026 год уже пересматривается в сторону понижения: с 1,4% до 0,8−1%, а по инфляции — в сторону повышения: с 2,1% до 3,1%.

