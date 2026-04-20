Школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском, рассказал депутат

«Уже многие радикально настроенные политики латыши говорят, что русский язык — это язык для кухни. То есть между собой на кухне поболтайте. Понятно, что ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — рассказал РИА Новости Росликов. Он отметил, что по сути это завуалированный запрет русского языка.