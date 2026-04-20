Школьникам в Латвии запретили разговаривать на русском, рассказал депутат

Росликов: в Латвии ученикам запретили разговаривать на русском языке в школах.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 20 апр — РИА Новости. Школьникам в Латвии запретили разговаривать между собой на русском языке на территории учебных заведений даже в свободное время, рассказал в интервью РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Уже многие радикально настроенные политики латыши говорят, что русский язык — это язык для кухни. То есть между собой на кухне поболтайте. Понятно, что ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного», — рассказал РИА Новости Росликов. Он отметил, что по сути это завуалированный запрет русского языка.

Он добавил, что в настоящее время педагоги и в детских садах «пытаются отличиться» и запрещают маленьким детям коммуницировать между собой на родном русском языке.

«Сегодня все чаще и чаще мы фиксируем случаи, когда людям отказывают в обслуживании, если клиент не начинает говорить на латышском языке», — добавил депутат.

В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об «устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов, который тогда был депутатом сейма, выступил за сохранение русского языка.

