Дуров: Франция Макрона использует уголовные расследования для подавления свободы слова

Франция под руководством президента страны Эммануэля Макрона использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности, а французские прокуроры и судебная полиция контролируются правительством, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«Франция Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности… Французская прокуратура утверждает, что она независима, но это неправда: французские прокуроры нанимаются, увольняются и получают повышения по службе от правительства. Судебная полиция, которая часто предоставляет следственным судьям вводящие в заблуждение отчёты, также контролируется правительством», — подчеркнул он.
Основатель Telegram также рассказал, что во Франции ему предъявлены более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
«Горжусь тем, что нахожусь вместе с Илоном Маском и другими, на которых Макрон нацелился в своей кампании против цифровых прав. В Франции Макрона находиться под следствием — это новый Орден Почётного легиона», — добавил Дуров.
В феврале Дуров на фоне обысков в офисах X в Париже назвал Францию единственной страной, где преследуют все соцсети, дающие пользователям определённую степень свободы.
Третьего февраля стало известно, что во Франции в офисах X проходят обыски.
В прокуратуре Парижа сообщили, что владельца соцсети Х Илона Маска и экс-гендиректора соцсети Линду Яккарино пригласили для дачи показаний.