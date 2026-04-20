«Бук-М3» может поразить любую ракету НАТО, заявил оператор

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» может поразить любую ракету НАТО, заявил РИА Новости старший оператор зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Восток» с позывным «Медведь».
«Наш ракетный комплекс (“Бук-М3” — ред.) по тактико-техническим характеристикам способен поразить практически любую ракету НАТО», — сказал военнослужащий.
По его словам, подразделения ПВО группировки войск «Восток» используют отечественные каналы связи, которые «безупречно работают».
