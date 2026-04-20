Мирошник: число подобных стрельбе в Киеве терактов будет расти на Украине

Нарастающая депрессия в украинском обществе, большое количество оружия у населения и произвол властей приведут к тому, что число терактов, подобных устроенной 18 апреля стрельбе в Киеве, будет расти.

С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернётся под руку», — подчеркнул дипломат.

Также он обратил внимание на то, что режим Владимира Зеленского «не выполняет социальные обязательства перед населением и только закручивает гайки принуждения». При этом, по его словам, всё большее число жителей не видит в сложившейся ситуации своей личной заинтересованности.

18 апреля киевская полиция заявила, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе.

По последним данным, погибли шестеро, 14 человек, в том числе ребёнок, пострадали.

Украинское издание «СТРАНА.ua» позже сообщило, что убивший шестерых в Киеве был бывшим военным и судился за пенсию.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше