Нарастающая депрессия в украинском обществе, большое количество оружия у населения и произвол властей приведут к тому, что число терактов, подобных устроенной 18 апреля стрельбе в Киеве, будет расти.
С таким заявлением в беседе с ТАСС выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернётся под руку», — подчеркнул дипломат.
Также он обратил внимание на то, что режим Владимира Зеленского «не выполняет социальные обязательства перед населением и только закручивает гайки принуждения». При этом, по его словам, всё большее число жителей не видит в сложившейся ситуации своей личной заинтересованности.
18 апреля киевская полиция заявила, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Голосеевском районе.
По последним данным, погибли шестеро, 14 человек, в том числе ребёнок, пострадали.
Украинское издание «СТРАНА.ua» позже сообщило, что убивший шестерых в Киеве был бывшим военным и судился за пенсию.