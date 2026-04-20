В Приморье мужчина с игрушечным пистолетом ограбил аптеку

Во Владивостоке мужчина с игрушечным пистолетом похитил перевязочные материалы.

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Мужчина без определенного места жительства, угрожая игрушечным пистолетом провизору аптеки во Владивостоке, похитил перевязочные материалы, его задержали, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

В полицию поступило сообщение о том, что в аптеке на улице Луговой неизвестный мужчина совершил разбойное нападение. Ориентировку с его приметами передали наружным службам полиции.

«По горячим следам задержали 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчину без определенного места жительства. Пистолет изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой установлено, что он является игрушкой. Установлено, что мужчина зашел в аптеку и, угрожая провизору игрушечным пистолетом, открыто похитил перевязочные материалы, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В канале УМВД в Max опубликовано видео с камеры наблюдения в аптеке, на котором видно, что хромающий мужчина с забинтованной ногой демонстрирует фармацевту предмет, похожий на пистолет, та отдает ему бинт, он берет что-то еще с витрины и уходит.