Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС США возобновят закупки разведывательных самолетов Poseidon

РИА Новости: США начнут закупки самолетов Poseidon после двухлетнего перерыва.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Военно-морской флот США возобновляет закупки разведывательных противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon после двухлетнего перерыва, выяснило РИА Новости, изучив недавно опубликованные бюджетные документы Пентагона.

Согласно изученным данным, ВМС запросил 4,23 миллиарда долларов на закупку 12 таких самолетов на 2027 финансовый год, выяснило РИА Новости.

Последний раз флот закупал самолеты P-8A Poseidon в 2024 финансовом году, тогда было заказано десять машин на 1,83 миллиарда долларов. В 2025 и 2026 годах закупки не проводились: финансирование программы составляло лишь около 12−13 миллионов долларов в год на поддержание производственных мощностей.

Согласно новому запросу, средняя стоимость одного самолета выросла до 352 миллионов долларов — на 92% выше показателей 2024 года.

Возобновление закупок P-8A вписывается в общую стратегию Пентагона. Общий бюджетный запрос министерства обороны на 2027 финансовый год составляет рекордные 1,5 триллиона долларов, что на 44% больше показателей текущего отчетного периода.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше