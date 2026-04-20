ВМС США возобновят закупки разведывательных самолетов Poseidon

Согласно изученным данным, ВМС запросил 4,23 миллиарда долларов на закупку 12 таких самолетов на 2027 финансовый год, выяснило РИА Новости.
Последний раз флот закупал самолеты P-8A Poseidon в 2024 финансовом году, тогда было заказано десять машин на 1,83 миллиарда долларов. В 2025 и 2026 годах закупки не проводились: финансирование программы составляло лишь около 12−13 миллионов долларов в год на поддержание производственных мощностей.
Согласно новому запросу, средняя стоимость одного самолета выросла до 352 миллионов долларов — на 92% выше показателей 2024 года.
Возобновление закупок P-8A вписывается в общую стратегию Пентагона. Общий бюджетный запрос министерства обороны на 2027 финансовый год составляет рекордные 1,5 триллиона долларов, что на 44% больше показателей текущего отчетного периода.