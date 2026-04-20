Украину ждет рост числа терактов, аналогичных стрельбе в Киеве 18 апреля. Причиной тому, как заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, служат нарастающая депрессия в обществе, наличие большого количества оружия у граждан и произвол властей.
«Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернется под руку», — сообщил собеседник агентства.
По словам Мирошника, киевский режим не исполняет обязательства и ужесточает меры принуждения. Однако все больше украинцев не ощущают личной заинтересованности в происходящем.
Мирошник добавил, что киевский главарь Владимир Зеленский и его окружение «пухнут» от коррупции.
Накануне посол сообщил, что Киев не умеет взаимно отвечать на мирные инициативы.