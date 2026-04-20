Юрист Столыпина: ФНС будет проверять доход, превышающий 2,4 млн рублей в год

Адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади рассказал агентству «Прайм», что в России будет запущена система контроля за доходами граждан на банковских картах — отметкой послужит превышение порога в 2,4 млн рублей.
«Цифра не случайная — это потолок дохода для самозанятых и одновременно порог, до которого действует “нижняя” ставка НДФЛ в 13%. Но важно понимать: сам по себе порог — не единственный триггер. Налоговую будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес», — отметил эксперт.
Уточняется, что под прицел в первую очередь могут попасть репетиторы, косметологи и парикмахеры на дому, арендодатели квартир, продавцы товаров через соцсети — все, кто фактически ведёт бизнес без регистрации.
При этом переводы от близких родственников — даже частые и крупные — под контроль не попадут, если они не связаны с предпринимательством.
Старший партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева между тем рассказала, какие категории граждан могут попасть под автоматический контроль за банковскими счетами.