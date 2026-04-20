В Словакии заявили о риске покушения на Фицо

В Словакии заявили о риске покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо, если он отправится в Киев. Об этом 20 апреля заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

Источник: Известия

«Хотя Зеленский официально пригласил Фицо, тот отреагировал на такие переговоры критически или отрицательно. Премьер назвал подобные предложения неуместными и дал понять, что не планирует поездку в Киев. Кроме того, ему не рекомендовали поездку в Киев по соображениям безопасности, где, по оценкам экспертов, мог бы существовать риск покушения на его жизнь», — отметил Гашпар в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что при рассмотрении возможности визита Фицо стоит принять во внимание недавние высказывания Зеленского, адресованные премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в которых украинский лидер заявил, что знает его адрес. Такие слова, по утверждению Гашпара, могут быть истолкованы как угроза физической расправы.

Гашпар 1 апреля заявил, что Словакия выступает против предоставления Украине финансовой помощи из бюджета Евросоюза (ЕС). По его словам, Братислава выступает за совместные действия в рамках ЕС и на протяжении длительного времени подчеркивает необходимость дипломатического решения конфликта.

