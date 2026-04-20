Евродепутат Мариани назвал кредит ЕС в €90 млрд для Киева подтасовкой

Кредит Евросоюза для Киева в размере €90 млрд является ложью и подтасовкой, потому что за этот подарок придётся расплачиваться гражданам ЕС и их детям, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

Кредит Евросоюза для Киева в размере €90 млрд является ложью и подтасовкой, потому что за этот подарок придётся расплачиваться гражданам ЕС и их детям, заявил евродепутат Тьерри Мариани.

По его словам, этот «дар» называют займом, однако он будет оплачен Украине на €16 млрд французским налогоплательщиком.

«Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это — в лучшем случае фарс, в худшем — это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом… Я не знаю, как это назвать: ложь, трусость, подтасовка», — цитирует депутата РИА Новости.

Кроме того, Мариани выразил предположение, что в случае, если Евросоюз выделит Киеву кредит в €90 млрд, Владимир Зеленский направит его часть своим приближённым.

Представитель ЕК Бала Уйвари ранее заявил, что Еврокомиссия отложила на второе полугодие 2026 года планы по кредиту Киеву на €90 млрд.

